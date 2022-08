Rentrée des classes : les manuels scolaires pèsent lourd sur le portefeuille

Pour faire des économies, l’achat de manuels scolaires en magasin de seconde main peut s’avérer être une bonne astuce. Encore faut-il dénicher le livre désiré. "Les éditeurs proposent principalement des cahiers d’exercices alors que les livres de théorie se font eux de plus en plus rares dans l’offre scolaire", témoigne José Camacho, le responsable de la librairie Pêlemêle de Waterloo. Or, une fois rempli par l’élève, ces cahiers d’exercices ne peuvent pas être réutilisés. Ils sont donc introuvables sur le marché de l’occasion. "C’est vraiment un manque à gagner pour nous, mais surtout pour le client. Avant, à cette période de l’année, on pouvait proposer plusieurs milliers de livres et manuels différents. Aujourd’hui, il nous en reste seulement quelques centaines."

Reste à scruter les sites de revente pour tenter de trouver des alternatives à moindre coût et ainsi d’entamer l’année sans accumuler trop de frais.