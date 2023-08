Rentrée des classes : les internats séduisent de plus en plus

Problèmes de mobilité, besoin d’encadrement et de discipline, mauvaise entente dans la fratrie, spécialisation professionnelle, demande du service d’aide à la jeunesse, les raisons pour lesquelles les élèves intègrent l’internat sont nombreuses et variées.

Avec l’augmentation du coût de la vie, de plus en plus de parents optent pour l’internat pour des raisons financières. "Ici, il faut compter 240 euros en moyenne pour un enfant du primaire et 280 euros pour un élève du secondaire", précise Gregory Pire, administrateur de l’internat de Chimay qui enregistre une hausse du nombre d’inscrits de 15%. Le montant mensuel comprend le logement, 4 repas par jour et plusieurs activités par semaine. "Il y a de nombreuses activités sportives et culturelles mais aussi des sorties à Walibi ou à l’accrobranche", ajoute le responsable de l’internat. Des activités que certains parents ont de plus en plus de mal à offrir à leurs enfants.