Smartschool, Classroom et autres courriers électroniques: le numérique joue aujourd'hui un rôle central dans la communication entre écoles, élèves et parents. Près de la moitié des écoles ne communiqueraient d'ailleurs plus que via ces outils digitaux, dénonce vendredi la Ligue des familles, qui demande que les parents aient le droit de continuer à recevoir sur papier s'ils le souhaitent.

Selon une enquête menée par l'association auprès d'un millier de familles, 48% des écoles ne communiqueraient plus que par voie numérique exclusivement, le plus souvent par courriel (dans 79% des cas) ou via une plateforme spécifique comme Classroom ou Smartschool (52%).

"Cette numérisation de la communication comprend de nombreux avantages, mais elle met certains parents en difficulté. Selon la Fondation Roi Baudouin, 38% des Belges en âge d'être parents (25-54 ans) ont de faibles compétences en numérique ou n'utilisent pas du tout le numérique", rappelle l'association. "La situation est particulièrement difficile pour ces familles quand des procédures administratives officielles, comme l'inscription dans une école fondamentale, ne sont plus accessibles qu'en ligne", selon Merlin Gevers, chargé d'études à la Ligue.