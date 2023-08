Rentrée des classes : la collation de 10h est-elle indispensable ?

La difficulté, c’est de fixer une règle qui convienne à tous car faire la différence n’est pas facile.

Donc l’idéal, c’est de manger vers 7-8h, un bon petit-déjeuner avec une source de bons glucides (un pain compact ou des céréales non transformées), une petite source de protéines (comme un peu de jambon ou de fromage, pourquoi pas un œuf si on a le temps). Un fruit, un yaourt, une boisson…

Si, en fonction des horaires des parents, l’enfant mange très tôt, on peut ajouter une petite collation à 10h comme un fruit, quelques noix ou des biscuits secs. Si l’enfant n’a pas mangé du tout, c’est plus compliqué. Il aura faim et il sera plus attiré par les collations de piètre qualité. Il est alors judicieux de lui emballer un bon pain avec du jambon ou du fromage. (A savoir le petit-déjeuner qu’il n’a pas eu).

Le drame : ne pas manger, et se goinfrer de biscuits ou de chips ou autres aliments sans aucun intérêt. Après l’enfant ne prend pas le repas de midi, se goinfre du goûter souvent peu recommandable, et on est parti dans une mauvaise spirale.