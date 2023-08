Rentrée particulière cette année à l’école fondamentale de Glons. C’est la première fois que l’école accueille une douzaine d’enfants candidats réfugiés. Ils viennent de Russie, de Guinée Bissau, de Turquie ou du Rwanda… Des enfants qui vivent à proximité avec leurs familles au nouveau centre d’accueil de Fedasil de Glons où résident 300 personnes. Certains parlent français, d’autres pas. Avec leurs parents, les enfants ont visité pour la première fois leur future école.

Quand on voit le sourire sur les visages des petits, c’est gai

Dès l’entrée, Charlotte Hamende, la directrice de l’école fondamentale de Glons, découvre la langue d’origine de ses futurs élèves. Originaire du Rwanda, Chérubin, 11 ans, n’est pas très à l’aise, même s’il parle le français. "Je ne connais personne ici" confie-t-il. Il est venu avec son frère Shalom de 9 ans et sa maman, qui est plutôt optimiste. "C’est la première fois qu’ils sont à l’école ici, ils sont excités. Moi, en tant que maman, ça va."

Mais rapidement, les enfants se rassemblent pour jouer ensemble dans la cour. "C’est gai de les voir comme ça, ils ont l’air heureux. Quand on voit le sourire sur les visages des petits, c’est gai" se réjouit la directrice.

Au total, une trentaine d’enfants candidats réfugiés sont inscrits dans 6 écoles de Bassenge. "Ici on a eu la chance, dans la commune, d’être vraiment très bien accueillis" explique Maïte Sabel, la porte-parole du centre d’accueil Fedasil de Glons. "Tous ces enfants vont avoir au départ des cours de français spécifiques, avec une institutrice qui est préparée pour ça."

Des cours de français intensifs

Cette institutrice, c’est Madame Lucille. L’enseignante possède un mi-temps en 3e primaire et l’autre mi-temps Daspa (Dispositif d’Accueil et Scolarisation des élèves Primo-Arrivants) qui organise les cours de français intensifs aux élèves candidats réfugiés qui ne parlent pas la langue. Ces élèves passent au début la moitié du temps à ce cours intensif, et l’autre moitié avec les autres élèves de leur classe. "Les premiers mots en français au cours intensif, c’est bonjour, merci, au revoir" précise l’institutrice. "Et puis on verra le crayon, la mallette, le cahier… tout ce dont on a besoin à l’école primaire. Ensuite, on apprendra les couleurs et l’alimentation."