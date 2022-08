Rentrée des classes : face à la pénurie d’enseignants, le casse-tête des professeurs flamands en immersion

Travailler en Wallonie et résider en Flandre est devenu une situation compliquée pour les instituteurs des écoles en immersion. Faut-il rester et ne pas avoir ses vacances en même temps que sa famille, ou retourner dans le Nord du pays ? Un dilemme pour nombre d’entre eux, à cause de la pénurie d’enseignants. "J’ai des enfants plus jeunes, ça va être un défi, explique Debby Schamp, institutrice en 4e primaire au collège de la Lys, à Comines-Warneton. Aux vacances de Pâques, je n’ai pas les mêmes semaines qu’eux."

Après mûre réflexion, cette institutrice a décidé de rester en Wallonie au moins une année, au grand soulagement de sa directrice Murielle Kreus : d’autres ont fait le choix inverse. "On a des enseignants qui travaillent chez nous et qui ont fait le choix de quitter l’école pour retourner travailler en Flandre, regrette-t-elle. C’est un vrai souci parce qu’on est déjà tout juste au niveau de l’encadrement, donc si on a des personnes absentes rapidement en début d’année, on va devoir chercher."