Rentrée des classes à l’école d’autrefois avec la Famille Bonvoyage

En compagnie de Vincent, notre chauffeur du jour, nous embarquons dans une magnifique berline blanche pour un circuit de 34 km qui va nous emmener à la découverte de la vallée du Viroin et de ses jolis villages dont plusieurs sont classés parmi les plus beaux de Wallonie. La région est déjà magnifique en soi, mais pouvoir la parcourir à bord d’une telle voiture sublime véritablement l’expérience. Les banquettes sont bien rebondies et l’espace pour les jambes est incroyable.