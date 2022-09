Rentrée dans le supérieur : tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau décret Paysage et la validation de crédits

Le nouveau décret paysage donne aux étudiants un délai maximum pour réussir leurs études en Bac et en Master. Sur le site à destination des étudiants et qui leur présente les détails de la réforme, il y est précisé que le système est simplifié, "histoire que tu puisses savoir plus facilement où tu en es dans ton parcours".

L’important pour l’étudiant est de respecter ces nouveaux délais afin de rester finançable et d’avoir le droit de se réinscrire.

Un diplôme de bachelier s’obtient après avoir réussi trois blocs, soit en théorie trois années d’étude. Chaque bloc est constitué de crédits. Un crédit vaut 30 heures. Chaque bloc, chaque année de bachelier vaut 60 crédits. Pour réussir le bac, il faut donc atteindre 180 crédits répartis en trois blocs.

L’objectif de l’étudiant qui entame ses études supérieures cette année, c’est d’abord de réussir les 60 crédits du premier bloc. Tant qu’il ne réussit pas ces 60 crédits, il reste en 1re année. Dans ce cas, il aura toutefois la possibilité d’anticiper des crédits de la suite de son cursus. L’étudiant dispose de deux années maximum pour réussir les 60 crédits du premier bloc.

Si la réforme prévoit qu’il faut réussir tous les crédits du premier bloc avant d’accéder à la deuxième de Bac, c’est pour éviter que les étudiants "traînent des casseroles", des cours de base qu’ils ne maîtrisent pas, pendant des années.

Après quatre ans en bachelier, l’étudiant devra avoir atteint au minimum 120 crédits du cursus, c’est-à-dire l’équivalent du programme des deux premières années de bac. Après cinq ans dans le cycle, ce sont les 180 crédits, et donc le diplôme de bachelier qui devront être empochés.

Cela donne donc cinq ans au maximum pour obtenir le diplôme de bachelier.

Si l’étudiant réoriente son parcours au cours de son bachelier, il bénéficie d’une année supplémentaire, ce qui porte à six ans le nombre d’années disponibles pour obtenir ce diplôme.

Si la réorientation intervient après 1 an passé en bachelier, l’étudiant devra réussir les 60 premiers crédits de son nouveau cursus au terme de sa 3e inscription. Il devra avoir réussi 120 crédits de son nouveau cursus au terme de sa cinquième inscription, et les 180 crédits de ton nouveau cursus au terme de ta sixième inscription.

Si la réorientation intervient après 2 ans déjà passés en bachelier, d’autres conditions s’ajoutent. Elles impliquent la réussite de crédits dans un délai précis. Le site d’information mis à disposition par le cabinet Glatigny en précise les détails.

En master, la logique est la même. Un master est, selon les orientations, constitué d’un, deux ou trois blocs. L’étudiant disposera de deux ans pour réussir le premier bloc. Au terme de quatre ans passés en master, il devra avoir réussi deux blocs, soit le programme de deux années d’étude en master. Un master "en trois ans", constitué de trois blocs devra avoir été bouclé en six ans au maximum.