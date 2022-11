Rentrée dans l'obscurité : Plus d'accidents aux heures de pointe

Après le passage à l’heure d’hiver pendant les congés d’automne, les usagers de la route seront, dès ce lundi, confrontés au changement brutal de luminosité aux heures de pointe. Les réflexes de vigilance pour se déplacer dans l’obscurité n’étant pas encore réinstallés, le risque d’accident sera important, principalement pour les piétons et les cyclistes. A la veille de la rentrée, l’AWSR souhaite dès lors rappeler quelques conseils utiles pour assurer sa visibilité dans le trafic. Pendant les vacances, l’Agence a notamment distribué plus de 10.000 kits de visibilité dans des centres commerciaux wallons.

Comment se rendre visible ?

Pour les usagers doux :

Porter des accessoires retro-réfléchissants permet au piéton ou au cycliste d’être visible à 150 mètres par l’automobiliste, soit une distance 7 fois plus élevée qu’avec des vêtements sombres. Chasuble, brassards, bande adhésive, lampes, etc. sont donc des accessoires qui contribuent à plus de sécurité sur les routes. Pour renforcer sa visibilité, le choix des vêtements est aussi important. Mieux vaut opter pour des couleurs vives pour être facilement repéré par les autres usagers, il en va de même pour le casque. Sans oublier l’équipement visibilité indispensable pour tout vélo ou trottinette : un feu blanc à l’avant, un feu rouge à l’arrière et des catadioptres de chaque côté. Enfin, les piétons doivent veiller à marcher le plus loin possible de la chaussée et en cas d’absence de trottoir ou d’accotement, à se placer sur le côté gauche de la route pour bien apercevoir le trafic venant d’en face.

Pour les automobilistes :

​​​​​​​En tant qu’automobiliste, il s’agit de redoubler de vigilance et d’adapter sa vitesse, particulièrement quand on passe d’une zone éclairée à une zone plus sombre dans laquelle on peut plus facilement être surpris par la présence d’un usager doux. Les reflets sur les vitres du véhicule peuvent masquer la présence d’un piéton ou d’un cycliste, il est dès lors primordial de veiller à toujours circuler les vitres sèches et désembuées. Enfin, les phares jouent un rôle primordial en termes de visibilité ; mais défaillants ou mal utilisés, ils peuvent devenir un danger en réduisant la visibilité du conducteur ou en aveuglant les autres usagers. S’assurer de leur bon fonctionnement et de leur réglage adéquat s’avère dès lors aussi nécessaire pour disposer d’un éclairage optimal de la route.