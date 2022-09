Rentrée dans l’enseignement supérieur : quelles aides pour les jeunes ?

C’est la rentrée dans le supérieur. La nouvelle année académique débute avec la réforme du décret paysage mais aussi et surtout un pouvoir d’achat plus faible, pour ne pas dire en berne. L’occasion de donner la parole à Karim Jguirim, juriste chez Infor Jeunes Bruxelles dont la tâche est d’informer les jeunes et de les accompagner alors que leurs inquiétudes se multiplient.

Logement, nourriture et autres… les coûts sont nombreux et tous les étudiants ne bénéficient pas toujours de l’aide de leurs parents. Beaucoup doivent se débrouiller seuls et cela peut parfois s’apparenter à un véritable chemin de croix, d’où l’importance de pouvoir compter sur des services d’aide.