Rentrée dans l’enseignement supérieur : les études pour devenir instituteur et régent passent de 3 à 4 ans

Victoria a 17 ans. Elle entame cette année un master en sciences humaines pour enseigner plus tard, notamment l’histoire et la géographie. Pour elle, de nature plutôt philosophe, cette année supplémentaire n’est pas vraiment un problème ou un obstacle.

"Je me dis que ça fait déjà 15 ans que je suis à l’école. Donc, ce n’est pas une année de plus qui va me tuer. Je me demande bien sûr ce qui va se passer. J’ai de l’appréhension mais pas de la peur. Je me dis que tout est nouveau de toute façon. Donc, ils peuvent tout changer, tout sera tout de même neuf pour moi par rapport au secondaire."

Ça change un peu la donne mais mon choix n’a pas changé.

Aurore a 37 ans et après des années de travail, elle a décidé de reprendre des études pour enseigner les sciences humaines. L’année supplémentaire, elle y a bien sûr songé au moment de s’inscrire mais ça n’a pas modifié sa décision de se lancer : "J’ai douté car vu mon âge, c’est la dernière chance. Mais à 37 ans, une année de plus ne va rien changer. Et moi, je veux enseigner."