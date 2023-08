Rentrée d’iXPé : resumé du live de jeudi

Du 27 au 29 septembre, à Liège et en direct sur Twitch.

La Louvard Game se déroulera du 27 au 29 octobre en direct du Countryhall de Liège. Cette année, c’est le tournoi Rainbow Six : Siege qui sera à l’honneur. Et pour ceux qui ne pourront faire le déplacement, la compétition sera castée en direct sur la chaîne Twitch de RTBF iXPé et commentée par le streamer et vidéaste SixQuatre, expert du jeu qui rassemble plus de 183.200 abonnés sur Twitch et plus de 151.000 abonnés sur YouTube, rien que ça !