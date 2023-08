Ce lundi 4 septembre sonne aussi la rentrée pour l’équipe d’iXPé. Et cette année le programme est chargé : live caritatif, tournois esport, documentaires et émissions inédite seront de la partie !

On te donne rendez sur notre chaîne Twitch ce jeudi 31 août dès 14 heures pour un live où l’on t’expliquera toute la saison à venir, et ce qu’elle te réserve sur nos différents réseaux et plateformes.