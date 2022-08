Rentrée culturelle pour La Nef à Namur

Octobre, un temps pour le cinéma, le théâtre et le jazz

Du 30 septembre au 7 octobre, le FIFF prend ses quartiers à La Nef. Retrouvez-y le quartier général, le bar du Festival, les événements et soirées. L’occasion d’y côtoyer les nombreux invités du festival.

Jazz night, le 6 octobre.

Evénement exceptionnel dans le cadre du FIFF, une soirée Jazz qui démarre par un duo insolite : Charlie Chaplin sur la toile et Julien Wathelet au piano. En seconde partie, Dock In Absolute, ce trio énergique et sa musique brillante, pétillante, riche en nuances.

Un petit jeu sans conséquence, du 14 au 23 octobre.

Une pièce de Jean Dell et Gérald Sibleyras avec Julie Bazelaire, Vincent Maillen, Benoit Avalosse, Charlotte Matthieu, François Etienne. Mise en scène : Nicolas Buysse.

Si toute vérité n´est pas bonne à dire, tout mensonge ne l´est pas non plus. Lors d´une joyeuse partie de campagne, Bruno et Claire jouent avec les sentiments de leur entourage et découvrent que, non décidément, ‘on ne badine pas avec l´amour’…



Novembre conclut par des expositions et un DJ Set d’enfer pour l’ouverture du KIKK Festival.