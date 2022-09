Rentrée académique innovante à l’UNamur : vivre les apprentissages pour mieux les intégrer

Les différents responsables de la Faculté de médecine vétérinaire que nous avons rencontrés sont convaincus, tout comme la rectrice de l'UNamur Annick Castiaux, qu’un apprentissage est beaucoup plus efficace s’il n’est pas uniquement visuel. "Ces innovations pédagogiques, explique la rectrice de l'UNamur, permettent à l’étudiant d’apprendre non seulement avec son cerveau mais aussi avec ses mains, ses émotions et faire en sorte que cet apprentissage soit ancré et qu’on n’ait pas oublié après un an tout ce qu’on a appris ou presque". Rien de tel que l’expérience pour ancrer durablement les savoirs. "Un apprentissage purement théorique va s’évanouir de votre esprit, précise encore Benoît Muylkens. Mais le fait de pratiquer et vivre une expérience manuelle, sonore, de palpation de l’apprentissage qui a d’abord été expliqué par un professeur fait que vous vivez une expérience qui ancrera l’apprentissage. Et c’est un atout dans la formation de tous les étudiants". Ces innovations sont aussi appréciées par les étudiants. "On est tellement proches de l’explication que le professeur n’a même pas besoin de micro, ce qui n’arrive jamais dans les autres auditoires, s'exclame Antoine Dutranoit qui entre en troisième année de médecine vétérinaire. On y reste assez peu de temps pour recevoir les consignes et ensuite on part en salle de dissection. Puis, on revient pour des questions, ou simplement passer au cas clinique suivant".