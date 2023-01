Rentrée académique 2023 : la formation au métier d'enseignant passera de 3 à 4 ans

Avec cette réforme, les cursus actuels de bachelier instituteur préscolaire, d'instituteur primaire et d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI), ainsi que l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), vont disparaître pour céder la place à une toute nouvelle architecture articulée autour de cinq sections, chacune d'entre elles préparant à un niveau d'enseignement déterminé, mais avec un léger recouvrement des formations.

La section 1 formera ainsi exclusivement des instituteurs de 1re et 2e maternelles.

La section 2, elle, sera destinée à tous les instituteurs du cycle primaire, mais ses diplômés seront aussi formés pour enseigner en 3e maternelle.

La section 3 formera, elle, les enseignants de la 5e primaire jusqu'à la 3e secondaire. Ces trois premières sections seront organisées en un bachelier de 180 crédits (dont 150 en Haute école), assorti d'un master de 60 crédits (dont 30 en Haute école).

Principalement orientée vers le secondaire inférieur, la section 3 comptera pas moins de 14 filières différentes pour former les étudiants à l'enseignement d'une discipline bien précise: le français, les langues germaniques, les mathématiques, les sciences, l'éducation physique, les arts, les sciences humaines, etc. Pour ceux qui souhaitent enseigner à l'avenir dans le secondaire supérieur, la réforme prévoit à partir de la rentrée de 2025 deux voies d'accès, à savoir une baptisée section 4, et une dernière appelée section 5.

La section 4 sera accessible à tous les étudiants préalablement détenteurs d'un bachelier disciplinaire (en français, en histoire, en chimie, etc.). En deux ans (soit 120 crédits au total, dont au moins 80 orientés sur la pédagogie), ces étudiants seront principalement formés en université (en co-diplômation avec une Haute école) pour enseigner leur discipline spécifique.

Cette section 4 remplacera l'actuel master à finalité didactique, lequel ne comptait jusqu'à ce jour que 30 crédits orientés pédagogie. Enfin, la section 5 remplacera l'actuelle agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en 30 crédits (AESS).

Cette section 5 ne sera ouverte qu'aux seuls étudiants disposant déjà d'un master disciplinaire (histoire, français, physique, etc.). En an (soit 60 crédits, dont 30 en université et 30 en Haute école), ceux-ci seront formés pour enseigner leur discipline dans le secondaire supérieur.

Tout comme les étudiants de la section 4, ceux de la section 5 auront aussi un stage de longue durée (4 mois) durant leur année de formation.