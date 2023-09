Rétrospective Antoni Tàpies à Bozar : ​La pratique de l’art

Un des événements de la rentrée. À l’occasion du centenaire de la naissance du peintre catalan (1923-2012), Bozar présente la plus grande rétrospective consacrée à Antoni Tàpies depuis près de 20 ans. Cette exposition qui ouvre l’Année Tàpies (" Any Tàpies ") rassemble plus de 120 peintures, dessins et sculptures. Un voyage dans un combat avec la matière, depuis les premières peintures matiéristes des années 50 avec l’utilisation de matériaux comme la ficelle, le sable, le carton, la paille et les fameux signes symboliques : triangles, cercles, croix récurrents, les assemblages et jusqu’aux œuvres des années 1990. 40 années d’expérimentation sur la forme et la matière avec cette part de mystère, de force brute et de mysticisme qui traverse toute l’œuvre. Antoni Tàpies La pratique de l'art – Bozar – ​15 septembre 2023 – 07 janvier 2024.