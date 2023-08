C’est le grand retour de Thomas Van Hamme en télévision et à la RTBF. Il a été particulièrement séduit par ce nouveau concept engagé, divertissant et constructif développé par la productrice et réalisatrice Murielle Decarpentrie. Autour des enjeux actuels de notre société, ce nouveau concept se décline notamment à travers un road trip positif qui permet d’aller à la rencontre de ceux et celles qui tentent de faire bouger les lignes pour un monde meilleur et plus respectueux des êtres vivants et de leur environnement.