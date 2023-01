Rentre-t-on trop facilement avec une arme dans le métro ?

Le débat se termine avec Thierry à Woluwe-Saint-Lambert : "On a un réseau ferroviaire immense, ce n’est pas possible d’avoir une sécurité physique partout. Nous sommes dans une société où on veut favoriser l’usage des transports en commun, on n’a pas le choix, il faut les prendre. Malheureusement, tout peut être une arme et la seule défense, c’est la vigilance. On doit réagir selon ses compétences, on n’intervient pas si on n’est pas sûr de gagner. On rapporte, on signale s’il se passe quelque chose."

