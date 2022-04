RenoWatt : les premiers contrats de projets de rénovation de bâtiments publics ont été signés à Leuze-en-Hainaut

Trois premiers contrats de projets de rénovation de bâtiments publics lancés par la centrale d’achats publique régionale RenoWatt ont été signés ce vendredi matin à Leuze-en-Hainaut, en présence notamment des ministres wallons de l'Economie, Willy Borsus (MR) et de l'Energie, Philippe Henry (Ecolo), du vice-président de la Banque européenne d’investissement Kris Peeters (CD&V) et des bourgmestres de Leuze-en-Hainaut, Flémalle et Saint-Georges-sur-Meuse.

Ces communes seront les premières à bénéficier de ce programme qui vise à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics. Il leur permettra de rénover onze de leurs bâtiments publics afin de réduire la consommation énergétique de ceux-ci tout en diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et en améliorant le confort des occupants.

Des formations prévues

Ces chantiers devraient également avoir un impact positif sur l’économie locale et sur l’emploi, 1263 heures de formation étant prévues dans le marché, avec un effort particulier pour faire appel à des entreprises d’économie sociale, selon leurs promoteurs.

Jouant le rôle d’une centrale d’achats publique, RenoWatt compte actuellement près d’une centaine d’adhérents, qu’elle assiste tout au long des projets de rénovation avec le soutien du programme européen ELENA et de la Banque européenne d’investissement.