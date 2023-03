Rénover une maison classée ? Entre contraintes et procédures…

Posséder une maison classée au patrimoine, c’est une fierté. Mais lorsque vient le temps des aménagements, cela devient plus délicat… "Ce sont des procédures longues et coûteuses" explique Florian Mariage, conseiller en patrimoine au service d’urbanisme de la ville de Tournai. "Le délai entre l’introduction de la demande et l’aboutissement de celle-ci peut parfois paraître décourageant. On parle d’au minimum deux réunions de patrimoine réunissant un conseil qui doit analyser les demandes. Après cela, et uniquement si tout est validé, les propriétaires peuvent faire une demande de permis d’urbanisme et suivre la procédure classique pour réaliser les travaux demandés".

Des contraintes nécessaires pour la conservation du patrimoine.

Ces procédures peuvent en décourager certains, mais elles sont indispensables. "Par exemple, le remplacement de châssis ancien par des châssis en PVC sur des bâtiments de grand intérêt patrimonial, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Malgré ça, notre rôle est de rencontrer les besoins des habitants et de faire vivre le patrimoine. Si personne n’entreprend de démarches, le patrimoine s’endort, et ça n’est bon pour personne".