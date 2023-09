Rénover sa maison, bientôt plus accessible ? "Nous avons une proposition", avance le PTB

Le 13 septembre dernier, l’équipe de "QR le débat" posait ses valises à la Grand Poste de Liège pour une émission spéciale sur la Wallonie.



Pendant deux heures, les citoyens présents sur le plateau ont pu discuter avec les représentants du MR, PS, Ecolo et des Engagés sur des thématiques de société telle que l’énergie par exemple.



A ce sujet, le Ministre-Président de la Wallonie Elio Di Rupo (PS) a tenu à rappeler qu’une importante prime existe pour l’isolation d’une toiture. "Vous pouvez dans ce cas aller à une prime qui couvre jusqu’à 90% des frais sans payer d’audit." Et pour cause, "la toiture est l’isolation qui permet la plus grosse économie."

Prenons un exemple, si un ménage gagne entre 40 et 42.000 € par an et réalise des travaux pour 6400 € d’isolation, ce ménage touchera 5740 €.



"Il n’y a plus besoin non plus d’audit pour des travaux d’isolation en dehors de la toiture jusqu’à un montant maximal de 6000 €. Le site web jediminuemafacture.be renseignera tous les citoyens intéressés", reprend Elio Di Rupo.