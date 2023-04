Rénover pour mieux célébrer, le Prieuré de Malèves-Sainte-Marie est en travaux

Pour accueillir ces artistes et invités sans devoir les loger à l'hôtel, des studios sont en train d'être aménagés à l'étage dans le bâtiment principal et la salle du parvis, face à l'entrée de l'église, est également en travaux. La commune étant propriétaire d'une partie des lieux - de l'église et du jardin - elle est partie prenante au chantier et en financera donc une partie:

" On parle d'un budget de l'ordre de 500.000 euros. 300.000 euros de dons ont été récoltés, 100.000 euros sont prêtés par l'église, le solde étant apporté par la commune qui investira également dans un parking en contre-bas." détaille Jordan Godfriaux, le bourgmestre de Perwez.

Le chantier devrait prendre fin avant l'été, et le prieuré retrouver les moments de partage dont il est coutumier.