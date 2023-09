Rénover les toilettes des écoles, un enjeu loin d'être anecdotique

Les nouvelles toilettes seront plus accueillantes, plus nombreuses, plus intimes aussi. Garçons et filles seront cela dit mélangés. "Ça va devenir des toilettes non genrées. Pour les tout-petits, ça ne fait pas de différence. Ils vont ensemble et ça ne les perturbe pas", notre Madame Gwenaëlle. Ce qui permettra de limiter aussi la file d’attente qui s’allonge à chaque récréation devant les toilettes fermées des filles.

L’équipe éducative et les élèves ne cachent pas leur impatience de voir ces toilettes enfin rénovées. Les enfants rêvent même de toilettes "à paillettes", "aux couleurs de la Belgique" ou "aux couleurs de tous les pays du monde". Pas encore sûr que tous ces rêves seront exaucés. Ce qui est sûr par contre, c’est que dès la rentrée novembre, ils devraient se sentir plus à l’aise au moment d’aller au petit coin.