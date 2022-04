Rénovée voici 20 ans, l’Abbaye de Stavelot est aujourd’hui un pôle majeur en matière culturelle et touristique.

L’Abbaye de Stavelot a été érigée, selon les écrits, vers 650 et associée à celle de Malmedy tout proche ; parmi les moines qui suivent les règles de Saint-Benoît, s’installe Remacle, futur Saint et patron de la cité qui décédera vers 670 et dont la sépulture sera transférée dans l’église de l’Abbaye. Celle-ci connaîtra son apogée au 12e siècle sous les abbatiats de Wibald, auquel un espace est aujourd’hui entièrement dédié au cœur de l’Abbaye, et de son frère et successeur, Erlebald ; l’Abbaye est prospère et très en vue auprès des souverains germaniques. L’histoire sera par la suite plus tumultueuse avec l’incendie de l’église et de nombreux troubles. Dans le courant du XVIIIe siècle, l’Abbaye est reconstruite en style classique et présente depuis le visage qu’on lui connaît aujourd’hui. Mais peu après la Révolution française, les troupes révolutionnaires chassent les moines qui emportent leurs biens les plus précieux. L’Abbaye et l’église tombent en ruine et ce sont des fouilles menées dès 1977 qui mettront à jour les traces des premiers édifices et du cloître. "L’Abbaye devient propriété de la Ville de Stavelot, explique l’historien Freddy Joris, également à la base de la restauration pour le compte de la Région Wallonne, mais l’édifice s’est fortement dégradé et l’immense bâtisse commençait à poser problème dans le paysage patrimonial wallon. " La Région entre alors dans la danse fin des années 90 : la Ville de Stavelot lui cède l’Abbaye en vertu d'un bail emphytéotique de 97 ans. Le groupe français, Projenor, choisi au terme d’un marché public, comme il le sera par après pour l’Archéoforum de Liège et les Lacs de l'Eau d’Heure, est chargé de coordonner les travaux financés par la Wallonie à hauteur de 16 millions d’euros entre 1999 et 2002, année de la mise en route du projet culturel et touristique.