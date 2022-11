Rénovation très écologique et esthétique d'une maison de rangée bruxelloise tournée vers l'avenir

Cette semaine, Cédric et Virginie nous font découvrir la rénovation très écologique d’une maison de rangée située à Bruxelles. Les propriétaires ont privilégié les matériaux durables et le circulaire. L’idée principale était d’avoir une maison durable et esthétique. Pari réussi pour le couple ! Ambiance chaleureuse avec des matériaux renouvelables et des éléments de récupération!