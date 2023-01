Rénovation énergétique à Liège : voici comment obtenir l’empreinte thermique de votre toiture

Des quartiers plus compliqués que d’autres

Bien sûr, la situation photographiée en 2018 n’est plus tout à fait la même cinq ans plus tard, mais certains quartiers sont plus compliqués que d’autres à sensibiliser. "Dans le quartier de Rocourt, on a plus de maisons unifamiliales avec des propriétaires-occupants, illustre Gün Gedik. Mais dans le centre-ville, le long des quais, on voit de grandes copropriétés avec des dizaines d’étages."

Et plus il y a de copropriétaires pour un même immeuble, plus il y a de monde à mettre d’accord. "Se mettre d’accord, ça prend du temps, constate le coordinateur. Mais la Wallonie vient de lancer une prime pour les travaux de moins de 3000€. C’est la première fois en 50 ans qu’il y a une aide pour les copropriétés", se réjouit-il.

Places limitées

Pour en savoir plus sur ces primes ou sur l’empreinte thermique de son habitation, mieux vaut donc se tourner vers les conseillers de la Plateforme Liège-Énergie. Mais attention : les places sont limitées et mieux vaut s’inscrire en ligne au plus vite.

Si 400 personnes sont attendues au total, seules 150 pourront obtenir un rendez-vous personnalisé. Ces rendez-vous sont d’ailleurs possibles tout au long de l’année en contactant Liège-Énergie au préalable.