Rénovation en vue pour la piste d’athlétisme du stade Bertelson à Forest

3-2-1, C'est parti ! Cette fois l’enquête publique est en cours et se poursuivra tout le mois de mai. Le but ? Déplacer et renouveler l’actuelle piste d’athlétisme du stade Bertelson à Forest qui accueille notamment le vénérable Cercle Sportif La Forestoise (Athlétisme). 70 ans au compteur et près de 500 affiliés. Au programme, la rénovation de la piste qui passera de six à huit couloirs et la démolition des antiques gradins à ciel ouvert. La tribune couverte et l’actuelle cafétéria restent en place. Du moins dans un premier temps car la commune rêve aussi d’un futur hall omnisports. Un projet qui n’est pas retenu actuellement faute de financement.

Les travaux annoncés sont évidemment accueillis favorablement par le club d’athlétisme mais ils suscitent aussi quelques inquiétudes : combien de temps durera le chantier et où les affiliés iront-ils s’entraîner pendant les travaux ?

Des préoccupations exprimées par Gilles Martin, le président du Club dans le reportage radio à écouter ci-dessus.