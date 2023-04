Rénovation du Tunnel Léonard : pas de perturbation sur le trafic vers Bruxelles ce matin

Depuis hier soir, les tunnels du Carrefour Léonard sont en plein travaux et sont fermés pour l’occasion. Ces travaux de rénovation n'ont pas eu de conséquence sur le trafic ce mercredi matin comme ils sont effectués de nuit et ce durant plus d'un an et demi. Ceci ressemble donc a un bon début pour les automobilistes.

Après la réalisation de travaux préparatoires entre janvier et mai 2022, une deuxième phase de la rénovation du tunnel a débuté ce mardi. Le tunnel Léonard passe sous le carrefour Léonard, qui fait la jonction entre l'E411 et le Ring de Bruxelles (R0) à Tervuren. Il comporte quatre tubes: un pour chaque sens de circulation de chaque autoroute. L'ensemble du tunnel a aujourd'hui besoin d'une révision complète : réparer, remplacer les murs et plafonds, traitement de dalles, nouvel éclairage, caméras, haut-parleurs, ventilation etc.

Afin de minimiser les perturbations, les travaux se dérouleront principalement le soir, la nuit et les week-ends. Pendant les travaux, les tunnels en réfection seront complètement fermés la nuit et une déviation en surface sera mise en place. Les usagers seront déviés en surface. Pendant la journée, les deux tunnels seront par contre ouverts à la circulation.

Le chantier se déroulera dans le tunnel du Ring de Bruxelles, suivi de celui de l'E411 et sera normalement terminé au début 2025.

Vous pouvez également retrouver tous les chantiers du ring de Bruxelles qui auront lieu en 2023 ici.