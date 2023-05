Rénovation du Pont de Fétinne : pas de piste cyclable protégée ni de bandes des bus ? Le début des réclamations

Les contrats imposés par l’AWAP concernent l’ensemble du bien.

Le GRACQ déplore qu'aucune piste propre aux vélos ne soit prévue dans ce projet. L’OTW de son côté réclame deux bandes de circulation séparées pour ses futurs Bus à Haut Niveau de Services qui doivent entrer en service en complément du tram. Ils souhaiteraient donc que le pont puisse être élargi pour laisser place aux cyclistes et aux bus.

"Les contrats qui sont imposés par l’AWAP concernent l’ensemble du bien, justifie Sarah Pierre. Par exemple, on ne peut pas remplacer un rivet par un boulon. Les garde-corps, et même l’éclairage, qui ne sont pas classés, doivent également être remplacés à l’identique. On est vraiment sur un copier-coller".