Rénovation du piétonnier à Marche-en-Famenne

C’est un lifting complet dont va bénéficier le piétonnier du centre-ville de Marche-en-Famenne, ces prochains jours.

Il faut dire que les premiers aménagements datent de la fin des années 80 et qu’un coup de jeune s’imposait. Les premiers coups de pelle seront donnés à partir du 18 août avec la pose de la fibre optique. Le chantier du piétonnier proprement dit, débutera le 1er septembre.

Il englobera les rues des Savoyards, St-Laurent, des Dentellières, la place du Roi Albert et l’espace à l’arrière de l’église. Il s’agira de renouveler le revêtement, poser de nouveaux luminaires, remplacer du mobilier urbain, rénover la fontaine du Grand Georges…. Le délai d’exécution est de 60 jours ouvrables, mais cela dépendra des conditions climatiques.

L’échevin des Travaux, Nicolas Grégoire précise que le projet a été concerté avec les commerçants. " Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises car il était important pour nous de les associer à la démarche, d’évaluer leurs besoins et d’intégrer au mieux les remarques des uns et des autres avec l’auteur de projet ".

Pour limiter les désagréments, il a été décidé de fermer la rue des Brasseurs à la circulation et de permettre à l’entreprise d’occuper certaines places de parking de la place de la 7e Brigade. " L’entreprise doit aussi garantir un accès aux commerces et habitations à l’intérieur du périmètre de rénovation ", ajoute l’échevin.

Pour ne pas bloquer tout le piétonnier, les engins s’attaqueront d’abord aux rues des Savoyards et St-Laurent dans un premier temps, et puis progresseront dans un deuxième temps vers la place du Roi Albert et la rue des Dentellières

Enfin, avec la fermeture de la rue des Brasseurs, l’accès à la place de la 7e Brigade s’effectuera uniquement par le rempart des Jésuites.