Rénovation du Conservatoire royal de Bruxelles, une nouvelle étape vient d’être franchie

L’avant-projet de rénovation est vaste. Il implique la construction d’un nouveau bâtiment à l’intérieur duquel seront aménagées une salle de concert dédiée à la musique de chambre et une grande salle de répétition. La bibliothèque du Conservatoire sera également réaménagée et bien sûr la grande salle de concert – la salle historique du Conservatoire royal de Bruxelles – retrouvera son lustre d’antan. L’orgue de la grande salle sera également démonté en 2023 en vue d’une restauration. Beliris est le maître d’ouvrage. Trois bureaux d’études sont en charges du projet. – Les bureaux Origin, A2RC, et FVWW architecten. Le coût des travaux est estimé à 75 millions d’euros.

" On est sur un site à valeur patrimoniale haute mais en même temps dans un conservatoire, il y a des exigences acoustiques, des exigences thermiques, on est en 2022… Il faut donc trouver la nuance entre la restauration, la rénovation et l’amélioration du confort des occupants. "

Julie Scandolo est ingénieure architecte chez Origin. Elle est au micro de François Caudron