Rénovation des tunnels Loi et Belliard : l’enquête publique vient de démarrer

Les grands travaux de rénovation des tunnels se poursuivent à Bruxelles et l’une des prochaines étapes concernera les tunnels Belliard et Loi. Des travaux de grande ampleur puisqu’ils concernent au total 2458 mètres de tunnels, situés entre le quartier européen, le Cinquantenaire et l’accès à la E40 (pour rejoindre le ring). L’enquête publique a démarré le 28 décembre 2022 et se poursuit jusqu’au 26 janvier 2023. La commission de concertation aura lieu le 15 février.