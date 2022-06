Rénovation des bâtiments scolaires : voici les écoles qui bénéficieront de l’argent du Plan de relance européen

L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments est l’un des points retenus par le Plan de relance européen pour moderniser et redynamiser l’Europe après la crise du Covid. C’est dans ce cadre que la Fédération Wallonie-Bruxelles avait choisi de miser sur la rénovation des bâtiments scolaires et avait appelé, en octobre dernier, les écoles et leurs pouvoirs organisateurs à rentrer des projets allant dans ce sens.

Au total, plus de 570 écoles avaient introduit un dossier pour bénéficier d’une aide au financement de chantiers de rénovation ou de construction de bâtiments scolaires. L’ensemble de ces dossiers représentait un montant de plus de 700 millions d’euros, soit bien plus que le budget alloué par l’Europe.

Il a donc fallu faire des choix. Ce sont finalement 149 implantations scolaires accueillant ensemble 50.000 élèves qui ont été retenues par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour départager les projets de rénovation, "des critères objectifs ont mis l’accent sur les dossiers les plus qualitatifs pour contribuer à la transition énergétique mais aussi au bien-être de nos élèves et de nos corps pédagogiques", communique le ministre Daerden, en charge du Budget et des Bâtiments scolaires.