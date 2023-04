Rénovation des bâtiments scolaires : que font les écoles avec les subsides du plan de relance européen ?

A l’Athénée royal d’Auderghem par exemple, d’ici fin 2024, c’est une école flambant neuve qui va sortir de terre et qui pourra accueillir 450 élèves. L’ancien établissement, vieillissant, date des années 60 et n’est plus très adapté au pacte d’excellence à venir. Un projet de 14 millions d’euros, dont 64% de subsides venant du plan de relance européen.

Autre exemple dans une école du côté de La Louvière. Châssis, toitures, plafonnage : des travaux importants y sont réalisés pour la création de trois nouvelles classes dans un ancien vestiaire.

En tout, près de deux milliards seront levés ces prochaines années pour la construction et la rénovation des écoles.