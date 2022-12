Rénovation des bâtiments communaux, rues cyclables et plan trottoirs à Nivelles : les grands axes du budget 2023

La hausse du coût de l’énergie n’épargne pas les communes, ce n’est un mystère pour personne. A Nivelles, les autorités communales s’attendent à devoir débourser 500.000 euros de plus pour le gaz en 2023 et 1,5 million de plus pour l’électricité. La Ville a donc décidé de mettre le paquet sur la rénovation énergétique de ses bâtiments. Une colossale enveloppe de sept millions d’euros a été inscrite au budget extraordinaire en 2023.

"Nous voulons dépenser moins et être plus performants en matière environnementale, explique Pierre Huart, bourgmestre. Les bâtiments communaux sont anciens, il y en a certains qui consomment énormément. J’ai même envie de dire, de manière imagée, que dans certains bâtiments, le mazout va directement à l’égout. Donc on doit agir vite et fort par rapport à cette problématique."

Une série de projets ont été identifiés, les travaux s’étaleront sur plusieurs années. 3,5 millions sont ainsi prévus pour la construction du nouveau bâtiment passif du service "cadre de vie".

"On a aussi la rénovation du hall du service travaux, poursuit Pascal Rigot, échevin des travaux et du développement durable. Ce sont de grands hangars qui sont très mal isolés, on va donc prendre un auteur de projet pour envisager la réfection de l’ensemble de ces bâtiments, il y en a trois. Il est également prévu qu’on travaille sur la crèche de la Dodaine. Il y a des travaux à terminer au niveau de la toiture."

Des panneaux photovoltaïques seront également installés sur le bâtiment du commissariat de police. Cet investissement sera rendu possible par l’augmentation de la dotation communale au budget de la zone.