Rénovation de la Galerie Wérenne : un goût d’inachevé

Si vous avez l’habitude de passer par la galerie Wérenne lorsque vous arrivez à Namur, depuis la gare, vous avez sans doute déjà eu cette réaction : tout ça, pour ça ? Plus de 700.000 euros de travaux de rénovation financés par la ville, des mois de travaux… Et une galerie art déco qui peine toujours à retrouver son lustre d’antan.

On a, quand on y passe, un sérieux goût d’inachevé. Les verrières ne sont toujours pas terminées et leurs trous béants laissent passer les pigeons qui se font une joie de souiller les vitraux nouvellement mis, qui picorent les joints des structures métalliques, et qui laissent tomber également leurs déjections sur le sol.