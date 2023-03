Rénovation de façades et économies d’énergie au programme des travaux du Palais Royal

Entamée lundi dernier, l’installation des échafaudages durera entre deux et trois semaines. Une bâche avec un visuel sera déployée pour protéger le chantier tout au long des travaux. Plus largement, l’objectif est de réduire l’émission de CO2 et de diminuer de 20% la consommation d’énergie du Palais royal.

Dans ce contexte, sont également prévus des travaux de rénovation des installations de chauffage. En 2019-2020, la Régie des Bâtiments a effectué différentes études pour déterminer les meilleures mesures à prendre. Durant les saisons de chauffe 2020-2021, elle a analysé les relevés du compteur énergétique de façon. En 2022, les conduites de chauffage en caniveau ont été remplacées entre la chaufferie et le bâtiment principal. En 2023, la Régie prévoit d’entamer le désamiantage dans les sous-sols et de réaliser l’aménagement de la cabine à gaz. Durant les étés 2024 et 2025, elle remplacera les circuits principaux de chauffage, avant la rénovation de la chaufferie et des sous-stations (2025).