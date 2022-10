Rénovation d'une petite maison mitoyenne a budget très serré à Pont à Celles - plein de bonnes idées à piocher

Cette semaine, Cédric et Virginie vous donnent rendez-vous à Pont-à-Celles pour découvrir une petite maison mitoyenne rénovée à budget serré. Harmonie entre matériaux anciens et nouveaux, cette maison chaleureuse et vivante a été rénovée pratiquement entièrement par les propriétaires. Pleins de bonnes idées à piocher, rendez-vous ce samedi à 20h20 sur La Une.