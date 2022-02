Rénovation d’une maison bruxelloise des années ’30 par deux amoureux de belles choses

Cette semaine, Cédric et Virginie vous présentent la jolie transformation d’une maison bruxelloise, réalisée par William et Stéphanie. Le maître mot de la rénovation était de garder le plus possible les éléments d’époque : hauts plafonds, planchers, cheminées en marbre… De plus, tous deux amoureux de décorations, les touches vintages vont vous faire craquer ! Découverte ce samedi sur La Une !