Rénovation d'une ancienne maison de style ouvrier qui minimise un maximum son empreinte énergétique

Cette semaine, Cédric et Virginie se rendent dans la province de Liège pour découvrir une très belle rénovation. Cette ancienne maison au style ouvrier a été complètement rénovée et agrandie afin d’y faire entrer un maximum de lumière naturelle pour rendre cette bâtisse lumineuse tout en limitant le besoin d’électricité. Grâce à un mélange harmonieux entre des éléments contemporains et anciens, l’atmosphère y est très chaleureuse et conviviale.