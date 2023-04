Rénovasstistance : répondre au manque de logements à Bruxelles en rénovant la ville

L’ASBL Rénovassistance rénove des immeubles abandonnés et des immeubles appartenant à des communes ou des particuliers qui ne peuvent ou ne veulent plus les gérer. Elle y crée des logements salubres et décents et les propose, à des loyers modérés, à des familles aux revenus modestes.

Trois nouveaux appartements ont été inaugurés à Schaerbeek après un long processus, à côté d’une maison déjà rénovée il y a une quinzaine d’années par Rénovassistance. "On emprunte auprès de particuliers, de congrégations ou de gens qui sont sensibilisés par la problématique. On finance la rénovation. On loue ensuite à des personnes démunies qui vont payer un loyer qui équivaut environ à la moitié du loyer du marché. Avec ces loyers, on rembourse nos prêteurs", explique Philippe Cuylits, le président et cofondateur de l’ASBL.