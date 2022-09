Renouvellement du permis sous conditions pour Liege Airport, les riverains réagissent: "On nous a enfin écoutés"

Liege Airport vient d’obtenir le renouvellement de son permis unique pour 20 ans. Mais il prévoit des restrictions qui pourraient être gênantes pour son développement.

Les opérations seront limitées à 50.000 vols par an. Il y en actuellement 45.000 mais l’aéroport en prévoyait 69.000 à l’horizon 2043. Un quota de bruit entre 23 heures et 6 heures du matin sera établi et une réduction progressive du bruit sera imposée. Une meilleure surveillance de la qualité de l’air sera aussi mise en place.

Nous sommes heureux, mais on ne va rien lâcher

Du côté des riverains, c'est la satisfaction, comme l'explique Pierre Bernard, du CLAP, le Comité Liège Air Propre: "Nous sommes naturellement très heureux de voir qu'enfin, on nous a écoutés sur certains points, notamment sur la qualité de l'air. Apparemment, ils se sont rendus compte que leur théorie loufoque sur le bruit n'allait pas tenir dans le temps et qu'il fallait imposer différentes restrictions. Mais ça ne veut absolument pas dire que nous allons lâcher sur le reste. Nous voulons que tout soit dit et connu et sous contrôle. Par exemple, dans l'étude d'incidences 2022, ils n'ont pas du tout calculé quelles étaient les incidences sur le climat. Ils mettent ça en balance de quelque chose qu'ils postulent comme par exemple le nombre d'emplois. Seulement, ni l'un, ni l'autre, ils ne l'ont étudié correctement. S'ils n'évaluent ni les côtés positifs, ni les côtés négatifs, ils sont en infraction. La Région wallonne a déjà été condamnée pour cette infraction. Elle le sera encore si elle ne change pas sa méthode."