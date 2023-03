Renoncer à sa voiture de société : le "budget mobilité" pourrait bien remplacer astucieusement le leasing classique

Le bureau de service en ressources humaines Acerta vient de récolter les données de 40.000 entreprises belges, ce qui rassemble environ 260.000 travailleurs. Pour l’instant, en quatre ans, seulement 1,6% des salariés qui ont droit à une voiture de société a opté pour ce budget mobilité. Si on décortique un peu, on s’aperçoit que ce sont surtout les jeunes et les personnes qui commencent dans un nouvel emploi ou une nouvelle fonction qui choisissent cette option. Ceux qui sont déjà bien installés dans le système et qui pourraient échanger leur voiture de société en fin de leasing, par exemple, sont beaucoup plus rares.