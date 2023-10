Renonçant à ses adieux, Michel Sardou est de retour : "vous m’avez manqué !"

En 50 ans de carrière jalonnée de 26 albums studios, 18 albums live et près de 350 chansons, Michel Sardou a réalisé des dizaines de tubes ancrés dans la mémoire collective, suscitant quelques fois la controverse, comme en 1976 avec "Je suis pour", perçue comme un plaidoyer en faveur de la peine de mort, devenant la bête noire de l’extrême gauche, et qu’il ne chante plus en scène. Avec "Comme d’habitude", il entame son final mais c’est à nouveau sur l’instrumental des "Lacs du Connemara" qu’il clôt un concert de 1h40 sans sortie de scène ni entracte, salué par de longs applaudissements debout. A propos de ses adieux auxquels il a finalement renoncé pour le plus grand plaisir de ses fans qui se sont précipités sur la billetterie avec 100.000 places écoulées dès le premier jour, le chanteur rappelle dans le programme de sa nouvelle tournée "qu’il ne faut jamais dire jamais".

La tournée de plus de 60 dates s’étirera jusqu’en mars 2024, avec notamment deux dates à Paris La Défense Arena, plus grande salle fermée d’Europe (jusqu’à 40.000 places) et quatre dates à Forest National (10 et 11 octobre prochains et 2 et 3 février 2024).