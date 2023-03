Rennes et Theate se jouent d’un PSG sans âme au Parc des Princes

Rennes (5e) a récidivé face à un Paris SG sans âme au Parc des Princes (0-2) avec un grand Steve Mandanda et des buts de Karl Toko Ekambi (45) et Arnaud Kalimuendo (48), dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1.



Arthur Theate a disputé l’intégralité de la rencontre au sein de la défense rennaise. Jérémy Doku, blessé, était absent. Les Bretons s’étaient déjà imposés au match aller et ils avaient déjà préservé leurs filets inviolés (1-0). La série parisienne de 35 matches sans défaite à domicile s’arrête.