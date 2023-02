Renforcement de la police, screening et nouvelle commissaire : la Belgique passe à l’offensive dans la guerre contre la drogue

L’actuelle procureure du Roi de Hal-Vilvorde, Ine Van Wymersch sera la commissaire nationale aux drogues. Elle sera chargée de coordonner la lutte contre les narcotrafiquants dans notre pays, d’assumer l’unité de commandement.

Au Conseil national de sécurité hier, il avait été convenu, que cette tâche serait confiée à un magistrat dont la sélection du candidat incomberait au collège des procureurs généraux.

Ce matin, le cabinet du Premier ministre a confirmé cette nomination. Ine Van Wymersch mènera sa mission de concert avec les ministres de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé et des Finances, et travaillera étroitement avec les autorités fédérales, régionales et locales. Elle devra régulièrement faire rapport au Conseil national de sécurité.

Agée de 42 ans, Ine Van Wymersch a commencé sa carrière comme magistrate en charge de la jeunesse. Parfaite bilingue, son visage est bien connu des médias car, durant huit ans, elle a été la porte-parole du parquet de Bruxelles avant de devenir procureure du Roi de Hal-Vilvorde dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.