Renewi Tour : Welsford empoche de justesse le sprint de la 4e étape, Wellens toujours leader

Depuis la première étape remportée par Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) à Ardooie mercredi, les sprinteurs n'avaient plus eu voix au chapitre sur ce Renewi Tour. La quatrième étape tracée ce samedi entre Beringen et Peer (179.4 kilomètres) a permis à Sam Welsford de lever les bras. Le coureur australien du team DSM a pris le meilleur sur Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Tim Merlier (Soudal Quick-Step) est 4e, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) 5e. Tim Wellens (UAE Team Emirates) garde la tête de l'épreuve.