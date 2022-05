Renégocier les transferts Nord-Sud ? "Pourquoi pas", répond Theo Francken

Ce mercredi, "QR le débat" revenait sur la diminution des transferts Nord/sud, soit la perte pour la Wallonie de près de 620 millions d’euros par an après 2024. Une décision qui intervient alors que la Commission européenne fait de nouveau état de l’échec wallon quant au redressement de l’économie.

Faudrait-il dès lors renégocier les transferts au-delà de 2024 pour maintenir l’économie wallonne à flots et favoriser un bon développement ? "Pourquoi pas ?", répond Theo Francken, député fédéral N-VA. "Je pense qu’on peut parler de tout en 2024 mais on doit aussi parler des exigences qui existent en Flandre avec le Vlaams Belang et le cordon sanitaire renouvelé et la N-VA qui est le plus grand parti de la Belgique. Ce que nous voulons, c’est de la responsabilisation, on peut parler de ça avec le PS, le MR et Les Engagés. La Flandre se porte mieux quand c’est la Wallonie se porte bien. Ce sont nos voisins. Mais ce sera quand ?"