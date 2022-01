René Magritte, la tête dans les nuages !

En effet, de nombreuses œuvres de l’artiste contiennent ou font référence aux nuages mais finalement pourquoi cet intérêt ? Jean-Philippe Theyskens, guide conférencier aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique nous l’explique : "Cela a baigné son enfance et la formation de l’artiste, c’est aussi un thème qui fascine les peintres depuis toujours qui aiment peindre ce qui va nous échapper et qui va devoir demander une mise en forme. Magritte a ce génie et ce chic de s’intéresser à ce que l’on croit connaître, mais qui, en fait, est peut-être ce qu’il y a de plus mystérieux ou ce qui nous échappe le plus. Quoi de plus banal que de voir des nuages, surtout en Belgique ? Magritte, en peignant les nuages, pose de grandes questions sur leur présence. Il va finalement nous mettre en relation avec l’univers. Quand on regarde de plus près les nuages peints par Magritte, on s’aperçoit qu’il s’agit très souvent de cumulus, ces nuages de beaux temps que l’on reconnaît parmi tant d’autres.

" Magritte utilise souvent la forme d’un nuage tel qu’un enfant le dessinerait. Si vous demandez à un enfant de dessiner un nuage, il y a de grandes chances pour que sa forme soit celle d’un cumulus. Je pense que ce n’est pas nécessairement lié à ce qu’il voyait au niveau de la météo, mais plutôt à l’idée que l’on se fait d’un nuage. Le nuage est un peu éternel. Il transcende toutes les saisons, tous les moments de l’année ".

Le ciel inspirera Magritte tout au long de sa vie mais l’interprétation qu’il en fera évoluera avec le temps : "L’idée des nuages familiers chez Magritte n’apparaît qu’au début des années 1930, il y a d’abord des fonds qui sont généralement très sombres, très orageux, et ce sont alors des ciels plutôt bouchés où les nuages gris donnent une couverture presque étouffante, un peu oppressante. Une période où ils étaient plutôt en recherche d’idées provocantes, de tableaux qui devaient presque provoquer un sentiment de peur, de panique ou d’incompréhension.